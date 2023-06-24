Стало известно, в каких турах «Спартак» сойдётся с «Зенитом» в очном противостоянии в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

Сегодня, 24 июля, официальный сайт РПЛ опубликовал календарь сезона-2023/24.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в рамках 5-го тура чемпионата России, который запланирован на 18-20 августа. Встреча состоится в Москве на «Открытие Банк Арене».

Второй поединок, в котором «Зенит» примет «Спартак» на «Газпром Арене», должен пройти в 19-м туре РПЛ (1-3 марта). Стоит отметить, что этот тур станет первым после длительной зимней паузы в чемпионате.

Опубликовано расписание матчей первого тура РПЛ