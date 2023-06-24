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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Опубликовано расписание матчей первого тура РПЛ

24 Июня 2023 • 16:13 Комментировать

Российская премьер-лига обнародовала календарь следующего чемпионата России. Ниже приводим список матчей, которые пройдут в рамках первого тура чемпионата. 

«Спартак» - «Оренбург»;

«Ростов» - «Факел»;

«Динамо» - «Краснодар»;

«Локомотив» - «Рубин»;

«Ахмат» - «Крылья Советов»;

«Сочи» - «Балтика»;

«Пари НН» - «Зенит»;

«Урал» - ЦСКА.

Матчи первого тура Премьер-лиги России пройдут в период с 21 по 23 июля. Подробное расписание с точными датами и временам будет опубликовано позднее.

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Ознакомиться с полным календарём чемпионата России сезона 2023/2024 можно на страницах официального сайта РПЛ.

Напомним, что в пяти последних сезонах чемпионом России становился «Зенит».  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Факел Краснодар Балтика Урал Динамо Москва Оренбург Сочи РПЛ Ахмат Пари НН
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