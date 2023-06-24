​Опубликовано расписание матчей первого тура РПЛ

Российская премьер-лига обнародовала календарь следующего чемпионата России. Ниже приводим список матчей, которые пройдут в рамках первого тура чемпионата.
«Спартак» - «Оренбург»;
«Ростов» - «Факел»;
«Динамо» - «Краснодар»;
«Локомотив» - «Рубин»;
«Ахмат» - «Крылья Советов»;
«Сочи» - «Балтика»;
«Пари НН» - «Зенит»;
«Урал» - ЦСКА.
Матчи первого тура Премьер-лиги России пройдут в период с 21 по 23 июля. Подробное расписание с точными датами и временам будет опубликовано позднее.
Ознакомиться с полным календарём чемпионата России сезона 2023/2024 можно на страницах официального сайта РПЛ.
Напомним, что в пяти последних сезонах чемпионом России становился «Зенит».
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