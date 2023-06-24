Стало известно, когда «Спартак» и ЦСКА встретятся в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Сегодня, 24 июня, Российская премьер-лига опубликовала календарь предстоящего сезона.

Первая очная встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится в 11-м туре чемпионата России. Игра пройдет на домашнем стадионе «красно-белых» «Открытие Банк Арене». Ориентировочно матч состоится 6-8 октября.

Ответный поединок между ЦСКА и «Спартаком» запланирован на 21-й тур РПЛ, который должен пройти 15-17 марта. Данный матч будет сыгран на «ВЭБ Арене».

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в РПЛ, а «Спартак» финишировал на третьей позиции, отстав от «красно-синих» на четыре очка.