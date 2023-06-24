​Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА – агент

Агент Эвандро Феррейра, который работает с Вагнером Лавом, ответил на вопрос о возможном возвращении бразильца в Россию.

«Я неоднократно говорил, Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связаны лучшее время в его карьере. Последние контакты с ЦСКА? Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с ЦСКА», - сказал Феррейра, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В настоящий момент 39-летний Вагнер Лав выступает в родной Бразилии за клуб «Спорт Ресифи».

В своё время Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 124 гола и 53 голевых паса на партнёров.