Алексей Попов — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Для тренера из ниоткуда третье место — хороший результат»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Для молодого тренера из ниоткуда третье место — хороший результат. Если в следующем сезоне команда при нем будет прогрессировать — можно оставлять Абаскаля еще лет на пять», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

При этом эксперт считает, что сейчас Абаскаль уже поплыл, и если он продолжит прыгать у бровки, то ничего хорошего из этого не получится.

В прошедшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России. Контракт 34-летнего Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до 2025 года.