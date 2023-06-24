Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о лучших игроках ЦСКА в минувшем сезоне.

- Кто для вас лучший игрок ЦСКА в минувшем сезоне?

- Болельщики уже вынесли вердикт, выбрав Игоря Акинфеева. Я согласен с их решением.

- Помните, кого болельщики внесли в топ-3 лучших игрока сезона?

- Чалова и Облякова. Они наиболее стабильно провели весь чемпионат. Да, некоторые иногда играли поярче, но это было фрагментарно.

- Тем временем Марио Фернандес возвращается в команду. Вы рады этому событию?

- Конечно, я рад. Он режимщик и абсолютный профессионал. Для него 31 - это вообще не возраст. Он адаптирован к нашим реалиям и является лучшим фланговым игроком в России.