​Агент Кассьерры надеется на скорое разрешение проблем в России

Агент Никос Петропулос, который работает с форвардом «Зенита» Матео Кассьеррой, дал комментарий по поводу будущего игрока на фоне возникшей в России политической ситуации.

«Сейчас Матео счастлив в России и не собирается покидать «Зенит». Пока продолжается российский чемпионат, он будет там выступать. Мы все надеемся, что проблемы в России скоро закончатся», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матео Кассьерра выступает за «Зенит» с лета прошлого года после трансфера из «Сочи». В сезоне 2022/2023 колумбиец провёл 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

«Зенит», как известно, становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.