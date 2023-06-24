​«Факел» выступил с заявлением после введения в области режима КТО

В Воронежской области был введён режим контртеррористической операции. В субботу днём с официальным заявлением выступил футбольный клуб «Факел», который базируется в Воронеже.

«Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам. В случае появления новой информации возможны корректировки. Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины - мы непобедимы», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что «Факелу» удалось сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам сезона 2022/2023. В стыковых матчах команда Вадима Евсеева два раза обыграла красноярский «Енисей» - 1:0 на выезде и 2:0 дома.