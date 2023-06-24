Гладилин: Легионеры не уедут из РПЛ, у них достойные контракты

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о возможном уходе легионеров из российских клубов из-за политической обстановки в стране.

«Не думаю, что все иностранные футболисты РПЛ покинут наш чемпионат. Здесь собраны хорошие легионеры, у них достойные контракты. Никакой миграции легионеров не будет», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Новый футбольный сезон в России стартует 15 июля. В этот день «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок страны. Встреча между командами пройдет в Казани. Первый тур РПЛ планируется провести 22-23 июля. Действующим чемпионом России является «Зенит».