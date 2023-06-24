​Рианчо допускает отъезд легионеров из России

Известный тренер Рауль Рианчо, который ранее работал в «Спартаке», допускает вариант с отъездом легионеров из России из-за сложившейся политической ситуации.

«Конечно, сегодняшние события могут повлиять на решения многих легионеров продолжать выступать в России или нет. Так печально, что это происходит!» - сказал Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Рианчо отметил, что легионеры в своих ситуациях будут принимать разные решения. Испанский специалист считает, что решение каждого человека нужно уважать.

Добавим, что старт следующего чемпионата России запланирован на 23 июля.