Джорджевич подпишет контракт с клубом РПЛ

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда Луки Джорджевича, поделился информацией о будущем игрока. Минувший сезон 28-летний нападающий провел в «Сочи». Ранее агент сообщал, что нападающий отказался продлевать контракт с южным клубом.

«Джорджевич подпишет контракт с «Сочи», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне Джорджевич сыграл в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

По итогам сезона «Сочи» занял десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.