​Агент ответил на вопрос о будущем спартаковца Николсона

Агент Ненад Протега, который работает с нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном, ответил на вопрос о планах на будущее своего клиента.

«На данный момент будущее Шамара - это «Спартак». Если потребуются какие-то изменения, мы сообщим», - сказал Протега, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что ранее в Москве и области был введён режим контртеррористической операции.

Также стоит добавить, что накануне в прессе появилась информация о готовности «Спартака» продать Николсона за сумму, превышающую 7 миллионов евро.

В 27 матчах сезона 2022/2023 Шамар Николсон забил четыре гола.