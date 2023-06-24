Ерохин: Многие клубы РПЛ хотят сдвинуть «Зенит» с первого места

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о чемпионской гонке в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Претендентов будет много, но кто на каком месте окажется – покажет сезон. Команды жаждут сдвинуть «Зенит» с первого места, но мы будем стараться добиться тех же результатов, которые были ранее», — приводит слова Ерохина «Спорт День за Днем».

Напомним, что «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги.

В сезоне-2022/23 Ерохин провел 28 матчей в футболке «сине-бело-голубых», в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором одной голевой передачи.