Защитник «Маккаби» Тель-Авив Шахар Пивень может перебраться в Российскую премьер-лигу.

Sport24 утверждает, два российских клуба намерены подписать 27-летнего футболиста. По сведениям источника, «Урал» и «Краснодар» уже сделали официальные предложения по трансферу игрока, однако израильский клуб ответил отказом. На данный момент «Маккаби» не планирует отпускать своего защитника.

В сезоне-2022/23 Пивень сыграл в 20 матчах с учетом всех турниров и сделал один голевой пас. Действующее соглашение игрока с «Маккаби» рассчитано до середины 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.