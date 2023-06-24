​Бородин сменит «Краснодар» на московский клуб

Защитник Сергей Бородин покидает «Краснодар». 24-летний футболист будет выступать за московский «Торпедо». Бородин уже присоединился к «автозаводцам», а клубы согласовывают последние детали трансфера.

Как сообщает на своих страницах Metaratings, речь идёт не об аренде - «Торпедо» выкупит Бородина у «Краснодара».

Отметим, что вторую часть сезона 2022/2023 Сергей Бородин провёл в Израиле. Там защитник выступал в аренде за «Бейтар» из Иерусалима.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Бородина в 1 миллион евро.

«Торпедо» по итогам сезона 2022/2023 вылетел из Премьер-лиги в Первую лигу.