Агент: Пока рано говорить о возможном уходе Роши из ЦСКА

Агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос о текущей политической ситуации в России.

«Мы не очень хорошо понимаем, что вообще происходит. Возможен ли уход Виллиана? Слишком рано что-либо говорить», — приводит слова Кампеделли портал Sport24.

28-летний бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В футболке «красно-синих» Роша принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три результативные передачи. Трудовое соглашение защитника с «армейцами» рассчитано до конца июня 2025 года.