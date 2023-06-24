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Алдонин назвал троих лучших игроков ЦСКА в сезоне эксклюзив

24 Июня 2023 • 14:03 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков московского клуба в минувшем сезоне.

- Болельщики признали Игоря Акинфеева лучшим игроком прошлого сезона. Вы согласитесь с их точкой зрения?

- Почему-то такой выбор меня не удивляет. Понятно, что он показал высокий уровень во всех матчах, в том числе классно отыграл в финале Кубка России. Конечно, его спасение в послематчевой серии пенальти вызывало у фанатов восторг. Хочу также отметить Ивана Облякова, его прогресс очевиден, он вытеснил из состава Карраскаля. Думаю, это лишнее подтверждение его высокого уровня, он приобрёл новый статус в команде.

- Да, Обляков вошёл в тройку лучших игроков сезона по версии болельщиков ЦСКА. Как выглядит ваш топ-3?

- Думаю, по совокупности я поставлю на первое место Игоря Акинфеева, на второе Облякова, а на третье Фёдора Чалова. Фёдор показал хорошую результативность, но прогресс Ивана в чем-то затмил его.

- Многие по ходу сезона хвалили Мойзеса, теперь у него, кажется, появится новый конкурент. Марио Фернандес возвращается в ЦСКА. Вы рады такому воссоединению или относитесь к нему с долей скепсиса?

- Скептически я точно не отношусь. Уверен, что Марио способен усилить команду. Высококлассные футболисты никогда не мешали клубам. Марио может ещё несколько сезонов приносить пользу. Хорошая конкуренция только усилит команду.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Евгений Алдонин Марио Фернандес Фёдор Чалов Иван Обляков Мойзес
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