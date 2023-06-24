Петржела: «Все легионеры уедут из России и не вернутся в страну»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на текущую политическую ситуацию в России.

«Безусловно, все легионеры РПЛ в нынешней ситуации уедут из своих клубов в ближайшие дни и не вернутся к вам в страну, это точно. Те, кто в отпуске, не будут даже думать о возвращении», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Кроме того, эксперт считает, что недавно ставший новым тренером «Оренбурга» Иржи Ярошик не прилетит в Россию, если он еще не в стране.

Напомним, чешский специалист сменил на посту наставника «Оренбурга» Марцела Личку, который отправился в московское «Динамо».