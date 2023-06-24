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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Медины: «Пока игрок в ЦСКА и готовится с командой»

24 Июня 2023 • 13:53 Комментировать

Агент Агусти Параха, который работает с хавбеком ЦСКА Хесусом Мединой, дал комментарий по поводу возникшей в России политической ситуации.

«Ни я, ни Хесус не являемся специалистами в политике - мы не знаем, что может случиться. Пока игрок в ЦСКА и готовится вместе с командой», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее в Москве и области был введён режим контртеррористической операции.

В сезоне 2022/2023 Хесус Медина провёл за ЦСКА 33 матча. В них полузащитник забил 11 голов и отдал восемь голевых передач на партнёров. ЦСКА занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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