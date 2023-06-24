Агент: Не думаю, что Кейта Бальде решит покинуть «Спартак» из-за ситуации в России

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, в очередной раз ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Я слежу за ситуацией, которая происходит в России. Но я не думаю, что Кейта изменит свою позицию. Ему нравится быть в «Спартаке», — приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 28-летний сенегалец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2022/23 «красно-белые» завоевали бронзовые медали РПЛ.