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Ломаев назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ — это не Акинфеев

24 Июня 2023 • 13:32 Комментировать

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев ответил на вопрос о лучшем вратаре минувшего сезона в РПЛ.

«Лантратов — лучший вратарь сезона для меня. Очень стабильно провел сезон. Да и вообще он уже два или три года так играет. «Локо» бы не выиграл столько матчей, если бы не Лантратов», — приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

27-летний Лантратов перебрался в «Локомотив» из «Химок» минувшей зимой. В составе «железнодорожников» голкипер сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

По итогам сезона «красно-зеленые» заняли восьмую строчку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Иван Ломаев Илья Лантратов
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