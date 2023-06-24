Пономарёв: «ЦСКА следует продать Зайнутдинова «Бешикташу»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переезде полузащитника «красно-синих» Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».
«Зайнутдинов сейчас исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом. Я считаю, что ЦСКА следует его продать, это было бы правильно. Его хочет купить «Бешикташ»? Пусть туда и переходит», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».
Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован лично наставник турецкой команды.
Трудовой договор Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 6 млн евро.
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