​«Нефтчи» может отказаться ехать в Россию на турнир

В июле «Нефтчи» должен принять участие в предсезонном турнире. Помимо клуба из Азербайджана выступить на турнире в Санкт-Петербурге должны «Зенит», «Црвена Звезда» и «Фенербахче». Впрочем, из-за сложившейся политической ситуации «Нефтчи» может отказаться ехать в Россию.

«Мы пока не знаем, будем ли участвовать на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Мы в ближайшее время поговорим с организаторами турнира. После этого клуб примет окончательное решение», - сказал «Спорт-Экспрессу» Рустам Аллахвердиев, который занимает пост пресс-атташе «Нефтчи».

Отметим, что именно с «Нефтчи» «Зенит» должен сыграть в первом матче на турнире 1 июля.