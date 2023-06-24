РПЛ сделала заявление по ситуации в России

Пресс-служба Российской премьер-лиги посредством официальных соцсетей сделала заявление по ситуации в России.
«РПЛ находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти. Администрация лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/2024», - говорится в заявлении Премьер-лиги.
Напомним, что в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции.
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