Стало известно, почему Рыбус выбрал «Рубин»

Футбольный агент Роман Орещук, который представляет интересы защитника Мацея Рыбуса, прокомментировал переход своего клиента в казанский «Рубин».

«У Рыбуса было еще два варианта, помимо «Рубина». Выбрали казанский клуб, потому что в первую очередь заинтересованность выразил тренер команды. Я доволен переходом в «Рубин», - передает слова Орещука издание Metaratings.ru.

Трудовое соглашение Мацея с казанским клубом рассчитано до середины следующего года.

В минувшем сезоне Рыбус выступал за московский «Спартак». 33-летний поляк принял участие в восьми матчах Премьер-лиги, отметившись одним голом и одной результативной передачей.