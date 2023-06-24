Агент Соу: «Али счастлив, что не вернулся в «Ростов»

Луиджи Соррентино, агент бывшего нападающего «Ростова» Али Соу, высказался об уходе своего клиента из российского клуба на фоне последних событий.

Напомним, Соу выступал за «Ростов» с февраля 2021 года. Ранее в карьере футболиста были софийский ЦСКА и итальянский «Кьево».

«Али счастлив, что не вернулся в «Ростов». Это было хорошее решение. Но он несчастлив за людей, которые в Ростове сейчас», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

Минувший сезон 29-летний гамбиец провёл в турецком клубе «Анкарагюджю» на правах аренды. В составе команды из Анкары Соу провёл 36 матчей, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 3 миллиона евро.