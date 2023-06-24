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Гладилин сомневается, что «Спартак» будет развиваться при Абаскале

24 Июня 2023 • 12:37 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Сомневаюсь, что «Спартак» при Абаскале будет развиваться. Он не поставил яркую игру команде. Абаскаль приехал в Россию, чтобы сделать себе имя на «Спартаке». И он уже его сделал», — приводит слова Гладилина Legalbet.

По мнению эксперта, Абаскаль не сможет поставить игру за месяц до начала чемпионата, у него пока недостаточно опыта для достижения серьезных целей.

Напомним, испанский специалист возглавляет «Спартак» с июня прошлого года. В сезоне-2022/23 «красно-белые» финишировали на третьей строчке в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Гильермо Абаскаль
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