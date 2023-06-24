В Москве отменены все футбольные матчи - названа причина

В столице России отменены все футбольные матчи из-за введения режима контртеррористической операции. Об этом сообщается на официальном сайте московской федерации футбола.

«В связи с распоряжением мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», - говорится в заявлении.

Напомним, что сезон в мужском футболе был завершен в первой части текущего месяца. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». В настоящий момент продолжается сезон в первенстве страны среди женских коллективов.