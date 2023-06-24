В «Бешикташе» высказались о трансфере полузащитника ЦСКА Зайнутдинова

Президент стамбульского «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби отреагировал на информацию о возможном подписании полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.

«Бешикташ» заинтересован в Зайнутдинове? Нет, это не так», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что Бактиёр находится в сфере интересов «Бешикташа». Главный тренер «орлов» Шенол Гюнеш якобы лично заинтересован в переходе футболиста «армейцев».

В минувшем сезоне Зайнутдинов принял участие в 27 поединках ЦСКА, записав на свой счет один гол и три результативные передачи.