Игнатьев оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России

Российский футбольный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о шансах «Краснодара» побороться за золото в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» делает всё, чтобы стать чемпионом, они делают поступательные движения. Нельзя сказать, что «Краснодар» будет первой командой в стране. Таких предпосылок пока нет», - передает слова Игнатьева Legalbet.ru.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги краснодарский коллектив финишировал на шестом месте в турнирной таблице. Команда вышла в финал Кубка страны, где потерпела поражение от московского ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).