Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал селекционную политику «Краснодара».

- Я думаю, Ионов на сегодняшний день футболист очень хорошего уровня. Где бы он ни играл, он всегда ярко себя проявлял. То, что «Краснодар» не продлил с ним контракт, я считаю глупостью со стороны клуба. Ионов принёс много пользы команде и принёс бы её ещё в будущем. Вообще, я поражаюсь селекции «Краснодара». Они берут 21-летнего нападающего из «Калуги», который в прошлом сезоне в 29 матчах Второй лиги забил 3 гола. Они его покупают за 3 миллиона – рублей всё-таки. Но что, это маленькие деньги, что ли?

Пока Егурнев будет играть в «Краснодаре-2», а потом его, оказывается, будут рассматривать как кандидата в основную команду. Поболтается в «Краснодаре-2», забьёт один гол за весь сезон – а может, и не забьет. И что дальше? Мама моя родная, да с ума посходили там! У «Краснодара» есть отличный молодой нападающий Кокшаров. И в академии клуба должно быть таких молодых футболистов вагон, если она, как они считают, работает супер.

Ионов может сыграть крайнего и защитника, и полузащитника, и нападающего. Насколько я знаю из публикаций, Ивич хотел оставить его в команде, но футболист перед финалом Кубка России узнал, что контракт с ним не продлевают, поэтому где-то дрогнул и первый тайм провёл неудачно. Но если Ионов был заменён и ни одного слова не сказал, то Олусегун какое интервью дал нагловатое? Я поражён: футболист только недавно приехал в нашу страну и ведёт себя так. Да он футболистик никчёмный!

А у «Ростова» селекция грамотная практически всё время. Они берут тех футболистов, которые действительно им требуются. Норманн? Они легко отдали его в «Динамо», когда он был им особо не нужен. И кто сейчас Норманн? Смешной футболист. Зато в «Ростов» взяли Ионова, который прекрасно знает тренера и руководство, который принесёт ещё много пользы команде. Не скажу, что для «Краснодара» потеря Ионова критичная, но она явно большая.

В «Краснодаре» же ляп за ляпом делается каждый год. Обязательно они проводят какие-то непонятные трансферы. Селекционной службой там руководит Максим Бузникин, и он достаточно хорошо разбирается в футболистах. Поэтому наверняка решения по трансферам принимают в «Краснодаре» другие люди. Ну что говорить, если они могут купить футболиста, который выйдет на поле, сломается через 15 минут, и всё? Клуб, который не принимает правильных решений по селекции, обречён, какого бы тренера он ни взял. Вот зачем «Краснодар» отдал прекрасного молодого центрально защитника Литвинова в «Сочи»? Как бы на меня ни обижались, но, ребята, вы на одни и те грабли наступаете уже неоднократно.

Работали в «Краснодаре» тренерами Мусаев, Сторожук. Они безголосые люди были. Это сейчас Мусаев разговорился. Оказывается, мечта у него вернуться в «Краснодар» и опять там работать. Но ему надо честно сказать: «Я тренер слабый, я могу только снимать фуражку перед хозяином, и всё».