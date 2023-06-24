Карпин: «Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о текущей ситуации в городе.

«Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме, изменений нет. Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе», — приводит слова Карпина издание «Спорт-Экспресс».

Футбольный клуб «Ростов» вышел из отпуска 21 июня. Все сборы команда проведет на своей базе. Добавим, что учебно-тренировочные занятия продлятся до 15 июля.

В прошедшем сезоне подопечные Карпина заняли четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от московского «Спартака» (3-е место) всего на одно очко.