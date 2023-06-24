Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о 31-летнем нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе, который недавно был осуждён на полтора года судом в Нидерландах.

- Мне кажется, если учитывать имя «Спартака», его болельщиков и его историю, Промес вряд ли ещё чем-то ему поможет. Им нужен лидер и помоложе, и мотивированней. Это всё-таки «Спартак», народная команда, в которую болельщики до сих пор верят. Не думаю, что уход Промеса стал бы большой потерей. Он может хорошо играть на уровне таких команд, как «Сочи», «Крылья Советов» и «Пари НН». Я считаю, для «Спартака» правильней было бы брать людей, которые будут именно приносить пользу команде и дорожить её именем.