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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Трошечкин перешёл в «Пари НН»

24 Июня 2023 • 12:02 Комментировать

27-летний полузащитник Александр Трошечкин перебрался в «Пари НН», рапортует издание «Чемпионат». Официально о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

Напомним, что в минувшем сезоне Трошечкин принял участие в 25 поединках за грозненский «Ахмат», записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Трудовое соглашение игрока с клубом истекало летом следующего года.

В России Александр известен по выступлениям за «Ростов», «Факел», «Тосно», «Авангард», «Химки» и «Ахмат».

В прошлом сезоне «Пари НН» финишировал на 13-м месте в Премьер-лиге. В переходных матчах нижегородцы победили «Родину».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Трошечкин Пари НН
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