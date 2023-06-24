Трошечкин перешёл в «Пари НН»

27-летний полузащитник Александр Трошечкин перебрался в «Пари НН», рапортует издание «Чемпионат». Официально о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

Напомним, что в минувшем сезоне Трошечкин принял участие в 25 поединках за грозненский «Ахмат», записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Трудовое соглашение игрока с клубом истекало летом следующего года.

В России Александр известен по выступлениям за «Ростов», «Факел», «Тосно», «Авангард», «Химки» и «Ахмат».

В прошлом сезоне «Пари НН» финишировал на 13-м месте в Премьер-лиге. В переходных матчах нижегородцы победили «Родину».