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Агент: Чистяков намерен полностью отработать контракт с «Зенитом»

24 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Локомотив».

«У него действующий контракт. Он намерен его отработать. На сегодняшний день такая ситуация. Чистяков не думает об уходе из «Зенита» или варианте с арендой», — приводит слова агента «РБ Спорт».

29-летний Чистяков выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшей кампании он появился на поле в 23 матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки. Трудовой договор футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев
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