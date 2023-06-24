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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Личка готов работать в команде, где есть много личностей» эксклюзив

24 Июня 2023 • 11:56 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение чешского специалиста Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

- Своей работой Личка доказал, что может добиваться определённых результатов, при этом ставя своей команде привлекательную и зрелищную игру. Поэтому «Динамо» сделало неплохой выбор. Тем более в «Динамо» есть хорошие молодые ребята, которые при Личке могут развиваться. Думаю, так и будет.

- «Оренбург» – середняк, а у «Динамо» высокие амбиции.

- Есть тренеры, которые хорошо работают с командами-середняками, но не добиваются успехов с клубами, где собрано много звёзд и лидеров. Мне кажется, что у Лички в «Динамо» должно получиться. По характеру он может и готов работать в командах, где есть много личностей среди футболистов. Будем ждать, что игра «Динамо» при Личке преобразится в лучшую сторону.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Алексей Селин Марцел Личка
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