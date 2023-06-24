Олег Иванов: «Рыбусу придётся доказывать, достойная ли он замена Самошникову»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о переходе польского защитника Мацея Рыбуса в казанский клуб.

Ранее сообщалось, что контракт 33-летнего Рыбуса с «Рубином» рассчитан на один сезон.

«Рыбус — хороший футболист, мы играли с ним, я знаю все его сильные стороны. Это ему придётся доказывать, достойная ли он замена Самошникову. Я считаю, что он хороший и сильный игрок», — цитирует Иванова РИА Новости.

В минувшем сезоне Рыбус провёл за «Спартак» 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее польский футболист выступал за «Локомотив», «Легию», «Ахмат» и французский «Лион».