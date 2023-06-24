Полузащитник «Рубина» Иванов: «Пару-тройку точечных усилений и можем быть конкурентоспособными в РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился ожиданиями от следующего сезона.

Напомним, казанцы стали победителями минувшего розыгрыша Первой лиги, поэтому следующий сезон команда из столицы Татарстана проведёт в РПЛ.

По мнению Иванова, «Рубину» необходимо сделать несколько точечных усилений, и тогда казанцам будет по силам навязать борьбу своим соперникам по высшему дивизиону российского футбола.

«В боевом настрое подходим к следующему сезону, приятно вернуться в РПЛ. У нас достаточно хорошая команда, пару-тройку точечных усилений и можем быть вполне конкурентоспособными», — цитирует Иванова РИА Новости.

Начало нового сезона РПЛ запланировано на 23 июля. Отметим, что в своей истории «Рубин» дважды становился победителем чемпионата России.