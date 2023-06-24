Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев не приехал на медобследование команды перед началом тренировочных сборов.

Напомним, что срок действия контракта 33-летнего футболиста с казанским клубом официально истекает 30 июня. Ранее об интересе к Дзагоеву сообщал генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев.

Дзагоев перешёл в «Рубин» прошлой осенью из ЦСКА. В составе казанской команды опытный полузащитник провёл 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что «Рубин» стал победителем минувшего розыгрыша Первой лиги и заслужил право провести следующий сезон в РПЛ.