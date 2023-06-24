Европейский клуб хочет купить полузащитника ЦСКА

Хавбек московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру за пределами России. Согласно данным журналистов Fotospor, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ».

Как отметил источник, главный тренер турецкого гранда Шенол Гюнеш лично заинтересован в подписании полузащитника «армейского» клуба.

Бактиёр выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Зайнутдинова оценивается в шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек забил гол и отдал два ассиста в 21 матче РПЛ.