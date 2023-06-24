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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» нацелился на аргентинского нападающего

24 Июня 2023 • 09:58 Комментировать
Бока Хуниорс
...
Сармьенто
01.07 23:00

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Боки Хуниорс» Дарио Бенедетто. Об этом сообщает Informacion Real de Futbol.

В текущем сезоне 33-летний аргентинец провёл за свою команду 16 матчей, забил три гола и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Бенедетто в 2 миллиона евро.

Цвета «Боки Хуниорс» форвард защищает с января 2022 года. Ранее он выступал за французский «Марсель», испанский «Эльче», мексиканскую «Америку» и за целый ряд аргентинских клубов.

В минувшем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бока Хуниорс Дарио Бенедетто
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БОКА ХУНИОРС САРМЬЕНТО
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