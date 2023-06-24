Агент рассказал об интересе к Венделу со стороны бразильских клубов

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал об интересе бразильских клубов к полузащитнику Венделу, выступающему за петербургский «Зенит».

«Насколько мне известно, в Европе нет реального интереса, в Бразилии - да. Но я сомневаюсь, что они будут в состоянии договориться с «Зенитом», потому что это будет очень сложно», - передает слова агента издание «Спорт день за днем».

Вендел пополнил ряды «сине-бело-голубых» в 2020 году. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 25-летний бразилец провел 25 поединков, забил восемь мячей и сделал три голевые передачи. Контракт игрока рассчитан до 2027 года, трансферная стоимость – 24 миллиона евро.