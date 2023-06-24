Овчинников - о звезде «Спартака»: «Ему надо садиться в тюрьму»

Российский специалист Валерий Овчинников отреагировал на тюремный приговор нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу. Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 годам лишения свободы за нападение на двоюродного брата.

«Это плохо. На Западе скажут, что мы скрываем от правосудия игрока. Ему надо ехать в Нидерланды и садиться в тюрьму. А мы его тут прячем», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в прошлом сезоне чемпионата России. Нидерландец отметился 20 голами в 27 встречах. Контракт 31-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года.