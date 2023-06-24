Агент новичка «Урала» Кики оценил президента клуба Иванова

Хелио Мартинс, являющийся агентом португальского новичка «Урала» Кики, оценил президента «шмелей» - Григория Иванова и рассказал о том, что футболист уже успел сделать в новом городе.

«Президент клуба, Григорий Иванов обладает невероятной энергией. А сам город просто замечательный, Кики уже прогулялся по центру, посмотрел на реку, теперь ждёт тренировок», - цитирует Мартинса «РБ Спорт».

Напомним, на неделе Кики перебрался на Урал из португальской «Визелы». Ранее об усилении высказался действующий главный тренер уральцев Виктор Ганчаренко.

«Урал» в минувшем сезоне едва не стал суперфиналистом Кубка России и завершил сезон в РПЛ на 11-м месте.