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Тарханов высказался о подписании «Рубином» Рыбуса

24 Июня 2023 • 00:14 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов оценил сегодняшнее подписание казанского «Рубина». Клуб из Татарстана, вернувшийся в Премьер-лигу, пополнил польский защитник Мацей Рыбус. Пару дней назад 33-летний игрок разорвал свой контракт со «Спартаком».

«Полагаю, это замена Ивану Самошникову. Ясно, что позиция не занята после ухода Самошникова, поэтому получился такой переход. Считаю его хорошим футболистом, нравился мне в «Локомотиве» и «Спартаке», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Рыбус выступает в клубах РПЛ с 2012 года, тогда он перебрался из польской «Легии» в ещё грозненский «Терек».

Рыбус рассказал, как оказался в «Рубине»

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Тарханов Мацей Рыбус
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