Агент Кожемякина: «Думаю, этим летом он не вернётся в «Торпедо»

Агент 28-летнего российского защитника Олега Кожемякина Андрей Талаев рассказал, что у его клиента есть предложения от клубов из Российской премьер-лиги.

«В ближайшее время должны определиться с новым клубом, есть предложения из РПЛ. Никогда не говори «никогда», но я считаю, в это трансферное окно он не вернётся в «Торпедо», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

Напомним, что Кожемякин был центральным защитником вылетевшего в Первую лигу «Торпедо». В минувшем сезоне за «автозаводцев» он провёл 33 матча, 26 из них – в рамках Премьер-лиги. Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тыс. евро.