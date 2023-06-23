Стало известно, кто бы мог возглавить «Пари НН» в случае ухода Юрана

Стали известны имена тренеров, которые могли бы возглавить нижегородский «Пари НН» в случае ухода с поста главного тренера клуба Сергея Юрана.

По информации «Чемпионата», руководство «горожан» рассчитывало в случае потери Юрана пригласить действующего наставника «Алании» Олега Василенко или главного тренера «Акрона» Евгения Калешина.

«Алания» под руководством Василенко финишировала на третьем месте в Первой лиге, «Акрон» смог дойти до первого финала Пути регионов Кубка России, уступив будущему суперфиналисту – «Краснодару».

Ранее российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сергей Юран остаётся в «Пари НН».