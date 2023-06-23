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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Краснодару» как можно скорее нужны трофеи»

23 Июня 2023 • 23:32 Комментировать

Бывший бразильский форвард «Краснодара» Ари порассуждал о текущем положении «быков». Напомним, что за 15 лет с момента основания клуб Сергея Галицкого до сих пор не взял трофей.

«Давно ждёт титулы этот клуб и очень жаль, что им не удалось победить в Суперфинале Кубка России ЦСКА. Я знаю, как там все работают, этому клубу как можно скорее нужны трофеи», - цитирует Ари Metaratings.

Два раза в своей истории «Краснодар» был максимально близок к тому, чтобы стать обладателем Кубка России, однако, что в 2014, что в 2023 году южане проиграли своим соперникам в серии послематчевых пенальти. Девять лет назад это был «Ростов» Миодрага Божовича, две недели назад – ЦСКА Владимира Федотова.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ари
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