Мостовой рассказал, кого считает самым техничным в РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился своей точкой зрения на то, кто является самым технически одарённым игроком РПЛ и даже превосходит Квинси Промеса по этому показателю. Это самое грозное оружие в атаке питерского «Зенита» - бразилец Малком Филипе.

«Конечно, это Малком. У него хороший контроль мяча, он отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы», - рассказал эксперт «РБ Спорт».

Напомним, что у Малкома 23 забитых гола за «Зенит» в рамках неполного сезона РПЛ – сыграл он всего лишь в 27 встречах. Также на его счету девять голевых передач.

А если взять Суперкубок и Кубок России, то у Малкома в активе 26 голов за сезон.

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