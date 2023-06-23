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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов назвал секреты успешной работы Лички

23 Июня 2023 • 23:02 Комментировать

Экс-форвард сборной России Руслан Пименов порассуждал о Марцеле Личке, который на днях полноправно стал главным тренером столичного «Динамо».

«У него очень здорово сработал менеджмент, который привез в команду качественных исполнителей из Латинской Америки. А ещё эта команда была домашняя, они всех «ловили» на синтетике дома», - заявил Пименов «Матч ТВ», добавив, что иностранный специалист  полностью заслужил повышения в московский клуб.

Напомним, что «Оренбург» при Личке финишировал на седьмом месте, а это, отметим, лучший результат южноуральской команды в элите российского футбола за всю историю.

«Динамо», наоборот, провело провальный сезон, финишировав лишь на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов Оренбург Марцел Личка
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